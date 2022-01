I compositori ebrei nel ghetto di Terezìn, anticamera di Auschwitz: “La mia tromba nell’acido solforico perché nessuno la usasse per marce militari” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Misi i pistoni nell’acido solforico perché nessuno potesse suonare marce militari con la mia tromba che aveva suonato solo jazz. Mi sembrava di perdere un amico”. Eric Vogel ricordava così il suo ‘giorno nero’, in un racconto autobiografico pubblicato sulla rivista Down Beat. I nazisti, arrivati in Cecoslovacchia nel 1939, imposero a tutti i musicisti ebrei – fra cui lui – di consegnare gli strumenti. Non ha scelta e lo fa, ma cerca di tenere la musica per sé. Viene arrestato poco dopo e inviato nel ghetto di Terezìn (Theresienstadt), destinazione – non definitiva- per molte personalità di spicco del tessuto culturale ebraico. Il regime hitleriano mandava lì gli artisti per raccontare al mondo una visione dorata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Misi i pistonipotesse suonarecon la miache aveva suonato solo jazz. Mi sembrava di perdere un amico”. Eric Vogel ricordava così il suo ‘giorno nero’, in un racconto autobiografico pubblicato sulla rivista Down Beat. I nazisti, arrivati in Cecoslovacchia nel 1939, imposero a tutti i musicisti– fra cui lui – di consegnare gli strumenti. Non ha scelta e lo fa, ma cerca di tenere la musica per sé. Viene arrestato poco dopo e inviato neldi(Theresienstadt), destinazione – non definitiva- per molte personalità di spicco del tessuto culturale ebraico. Il regime hitleriano mandava lì gli artisti per raccontare al mondo una visione dorata e ...

Advertising

FQMagazineit : I compositori ebrei nel ghetto di Terezìn, anticamera di Auschwitz: “La mia tromba nell’acido solforico perché ness… - nan_nan_an : RT @MosaicoCEM: Musica per salvare la vita o come colonna sonora di morte e distruzione? Il libro di Roberto Franchini “L’ultima nota” svel… - castelPao : Musica per salvare la vita o come colonna sonora di morte e distruzione? Il libro di Roberto Franchini “L’ultima no… - MosaicoCEM : Musica per salvare la vita o come colonna sonora di morte e distruzione? Il libro di Roberto Franchini “L’ultima no… -