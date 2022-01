I big della finanza chiedono all’Ue di non considerare il gas una fonte di energia verde (Di giovedì 27 gennaio 2022) No, il gas no. Appare sempre più in salita (più di quanto già non lo fosse) la strada verso l’ingresso del gas naturale all’interno della tassonomia europea, ossia dell’elenco di fonti di energia che l’Ue ritiene “verdi” e, dunque, finanziabili. A sbarrare la strada al gas (e anche al nucleare) potrebbero essere non solo i recenti pareri negativi degli esperti consultati dalla Commissione europea, non solo le enormi polemiche politiche nate tra chi vuole le rinnovabili tutte e subito e chi, invece, pretende una via intermedia che ci dia il tempo di abbattere le emissioni già da subito, già da prima che gli impianti eolici e solari siano in grado di rispondere al nostro fabbisogno. No. Ora, nell’elenco di chi chiede che il gas non compaia nella tassonomia Ue, compaiono anche i giganti della finanza. In teoria, la nemesi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) No, il gas no. Appare sempre più in salita (più di quanto già non lo fosse) la strada verso l’ingresso del gas naturale all’internotassonomia europea, ossia dell’elenco di fonti diche l’Ue ritiene “verdi” e, dunque, finanziabili. A sbarrare la strada al gas (e anche al nucleare) potrebbero essere non solo i recenti pareri negativi degli esperti consultati dalla Commissione europea, non solo le enormi polemiche politiche nate tra chi vuole le rinnovabili tutte e subito e chi, invece, pretende una via intermedia che ci dia il tempo di abbattere le emissioni già da subito, già da prima che gli impianti eolici e solari siano in grado di rispondere al nostro fabbisogno. No. Ora, nell’elenco di chi chiede che il gas non compaia nella tassonomia Ue, compaiono anche i giganti. In teoria, la nemesi ...

