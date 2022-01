“I bambini piccoli dovrebbero dormire da soli in cameretta?” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Salve dottoressa, ho un po’ di dubbi e di domande riguardo la gestione della nanna della mia bambina. L’altro giorno mi ha chiamato il mio compagno preoccupatissimo perché la pediatra di una nostra coppia di amici con un bimbo di 16 mesi ha fatto loro una lavata di capo perché il bimbo non dorme solo nella sua cameretta. Non so cosa pensare: sarebbe davvero meglio che i bambini dormissero da soli in cameretta? Le spiego la mia situazione. La mia bimba non ha compiuto 8 mesi e dorme in mezzo a noi nel lettone. I primi tre mesi dormiva 8 ore di fila sia nella carrozzina che nel lettino. Quando ha ricominciato a fare i risvegli la notte, per un periodo mi alzavo dal letto e la facevo addormentare col seno e la rimettevo nel lettino. Ad un certo punto, appena solo facevi il cenno di metterla giù, se ne accorgeva si ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Salve dottoressa, ho un po’ di dubbi e di domande riguardo la gestione della nanna della mia bambina. L’altro giorno mi ha chiamato il mio compagno preoccupatissimo perché la pediatra di una nostra coppia di amici con un bimbo di 16 mesi ha fatto loro una lavata di capo perché il bimbo non dorme solo nella sua. Non so cosa pensare: sarebbe davvero meglio che idormissero dain? Le spiego la mia situazione. La mia bimba non ha compiuto 8 mesi e dorme in mezzo a noi nel lettone. I primi tre mesi dormiva 8 ore di fila sia nella carrozzina che nel lettino. Quando ha ricominciato a fare i risvegli la notte, per un periodo mi alzavo dal letto e la facevo addormentare col seno e la rimettevo nel lettino. Ad un certo punto, appena solo facevi il cenno di metterla giù, se ne accorgeva si ...

