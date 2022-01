Highlights e gol Ecuador-Brasile 1-1, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) I VIDEO Highlights di Ecuador-Brasile, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar di calcio maschile. Nel primo tempo succede di tutto: i verdeoro passano in vantaggio con il gol di Casemiro (5?), poi arrivano le espulsioni del portiere dell’Ecuador Alexander Dominguez (rosso diretto, 15?) e di Emerson Royal (doppio giallo, 20?). Il Brasile rischia di rimanere in nove, ma si salva grazie al Var: l’arbitro infatti riguarda le immagini e trasforma il rosso dato ad Alisson in giallo. Nella ripresa poi l’Ecuador trova il gol del pareggio con Felix Torres (75?) per il definitivo 1-1. Di seguito, le immagini salienti della partita. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA GOL CASEMIRO ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Idi, sfida valevole per leaiin Qatar di calcio maschile. Nel primo tempo succede di tutto: i verdeoro passano in vantaggio con il gol di Casemiro (5?), poi arrivano le espulsioni del portiere dell’Alexander Dominguez (rosso diretto, 15?) e di Emerson Royal (doppio giallo, 20?). Ilrischia di rimanere in nove, ma si salva grazie al Var: l’arbitro infatti riguarda le immagini e trasforma il rosso dato ad Alisson in giallo. Nella ripresa poi l’trova il gol del pareggio con Felix Torres (75?) per il definitivo 1-1. Di seguito, le immagini salienti della partita. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA GOL CASEMIRO ...

