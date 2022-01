Hai lo scarico della doccia intasato? Il trucco geniale per liberarlo in 10 minuti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se il tuo scarico della doccia è intasato o funziona lentamente questo post fa al caso tuo! Stai in piedi nella doccia e l’acqua ti arriva alle caviglie C’è un odore sgradevole nel tuo bagno e anche dopo averlo pulito, il cattivo odore persiste Il tuo scarico è diventato lento e avete pensato di chiamare un idraulico. Ma aspetta! Prima di chiamare un idraulico, prova a risolvere il problema da sola. In quest’articolo ti sveleremo un efficace trucco per pulire i canali di scarico. Ecco gli strumenti necessari per eseguire il lavoro: Un cacciavite Un paio di pinze Un po’ di bicarbonato di sodio Un po’ di aceto Asciugamani. Per chi ha i capelli lunghi e utilizza molto shampoo e balsamo è facile che questi si accumulino nello ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se il tuoo funziona lentamente questo post fa al caso tuo! Stai in piedi nellae l’acqua ti arriva alle caviglie C’è un odore sgradevole nel tuo bagno e anche dopo averlo pulito, il cattivo odore persiste Il tuoè diventato lento e avete pensato di chiamare un idraulico. Ma aspetta! Prima di chiamare un idraulico, prova a risolvere il problema da sola. In quest’articolo ti sveleremo un efficaceper pulire i canali di. Ecco gli strumenti necessari per eseguire il lavoro: Un cacciavite Un paio di pinze Un po’ di bicarbonato di sodio Un po’ di aceto Asciugamani. Per chi ha i capelli lunghi e utilizza molto shampoo e balsamo è facile che questi si accumulino nello ...

Advertising

Ale9851pg : @Sergiunicum @SKYWIFI @SkyItalia @NetflixIT @PrimeVideoIT Che connessione hai? io non ho linea telefonica (vivo al… - vienidame20 : @lachic52087098 Hai preso quello giusto? Lo vedo un po' scarico ?? - Giuliatulletti : comunque non so voi, ma io i cd dei bitti me li sento in macchina, ho sentito gente che dice “ma poi che ci fai?! N… - anathemahogws : Entrò in bagno per pulire e sento puzza di fumo, l'ultima che è entrata è una ragazzina e le faccio. Ma hai fumato?… - sss_araa : @ritaacutruzzola Tanto ce l’hai sempre scarico -

Ultime Notizie dalla rete : Hai scarico I fantasmi dei tunnel tornati in Centrale: "In quale altro posto possiamo vivere?" Hai 10 centesimi? Hai da mangiare, una mascherina, hai una sigaretta per me? La sola cosa che non chiedono è un posto per dormire, perché ce l'hanno ... spazzatura, la nuvola dei gas di scarico, se ...

STATA LA MANO DI DIO ... con la freschezza dell'aria di mare che si mescola all'odore di gas di scarico, e i pranzi all'...di non dare retta al mentore Antonio Capuano eppure ascoltandone il grido più appassionato ("Tu non hai ...

Cosa fare se lo scarico del lavandino è lento: forse non hai mai sentito questo 'metodo' Mamma Style 10 centesimi?da mangiare, una mascherina,una sigaretta per me? La sola cosa che non chiedono è un posto per dormire, perché ce l'hanno ... spazzatura, la nuvola dei gas di, se ...... con la freschezza dell'aria di mare che si mescola all'odore di gas di, e i pranzi all'...di non dare retta al mentore Antonio Capuano eppure ascoltandone il grido più appassionato ("Tu non...