Green pass illimitato ? Sì, ma fino all'arrivo della quarta dose (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il motivo è molto semplice: le agenzie regolatorie Ema e Aifa non hanno autorizzato la quarta dose e dunque chi ha già completato il ciclo vaccinale rimarrebbe senza certificazione. Per questo si è deciso di sospendere la scadenza del Green pass e renderlo illimitato fino a che non sarà stabilito se sia necessario fare un ulteriore richiamo. Il Green pass illimitato è un falso: ecco perché Il Green pass rilasciato a guariti e vaccinati con tre dosi non avrà scadenza. La scelta del governo è stata presa, dopo il parere del Comitato tecnico scientifico. Si modificherà il decreto in vigore che prevedeva dal 1° febbraio una validità di sei mesi. Non appena ci sarà l'autorizzazione per la ...

