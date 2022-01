Green pass illimitato per chi ha la terza dose? L’ipotesi allo studio (Di giovedì 27 gennaio 2022) La durata del Green pass potrebbe essere allungata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Tuttavia ogni valutazione sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, necessita di una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l’attuale durata. Vediamo come e perché. Dubbio quarta dose L’ipotesi prende forme soprattutto perché al momento non ci sono indicazioni per una possibile quarta dose, dunque si cerca di evitare che nelle prossime settimane gli italiani debbano ricorrere – benchè vaccinati con tre dosi – a dover effettuare i tamponi ogni 48 ore per accedere al posto di lavoro, al ristorante, a teatro, sui mezzi pubblici, quindi a frequentare quei luoghi e svolgere quelle attività per cui ora è richiesto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 27 gennaio 2022) La durata delpotrebbe essere allungata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la(o booster). Tuttavia ogni valutazione sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, necessita di una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l’attuale durata. Vediamo come e perché. Dubbio quartaprende forme soprattutto perché al momento non ci sono indicazioni per una possibile quarta, dunque si cerca di evitare che nelle prossime settimane gli italiani debbano ricorrere – benchè vaccinati con tre dosi – a dover effettuare i tamponi ogni 48 ore per accedere al posto di lavoro, al ristorante, a teatro, sui mezzi pubblici, quindi a frequentare quei luoghi e svolgere quelle attività per cui ora è richiesto ...

