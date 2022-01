Green pass illimitato per chi ha la terza dose: Galli, Pregliasco e Bassetti favorevoli. Sileri: “Progressivo ritorno alla normalità” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Premesso che anche chi vaccinato con tre dosi può contagiarsi ma, in virtù di questo, evita di ammalarsi gravemente o di finire in terapia intensiva (premessa la presenza di altre patologie), è stato anche dimostrato che la carica virale eventualmente assunta è relativamente bassa, perlomeno da non destare preoccupazioni a quanti vaccinati. Dunque, visto che per 3 volte siamo stati ‘schermati’ sempre con lo ‘stesso vaccino’ (contro il Covid-19 e non le sue varianti), secondo esperti e ricercatori – salvo che per soggetti fragili ed anziani – una quarta dose non è detto che sia poi così ‘salutare’ per il nostro sistema immunitario. Così, aspettando novità specifiche rivolte esclusivamente alle varianti, si sta pensando di prolungare la validità del Super Green pass, ma di quanto? Un tema non semplice, sul quale esperti e tecnici ne ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Premesso che anche chi vaccinato con tre dosi può contagiarsi ma, in virtù di questo, evita di ammalarsi gravemente o di finire in terapia intensiva (premessa la presenza di altre patologie), è stato anche dimostrato che la carica virale eventualmente assunta è relativamente bassa, perlomeno da non destare preoccupazioni a quanti vaccinati. Dunque, visto che per 3 volte siamo stati ‘schermati’ sempre con lo ‘stesso vaccino’ (contro il Covid-19 e non le sue varianti), secondo esperti e ricercatori – salvo che per soggetti fragili ed anziani – una quartanon è detto che sia poi così ‘salutare’ per il nostro sistema immunitario. Così, aspettando novità specifiche rivolte esclusivamente alle varianti, si sta pensando di prolungare la validità del Super, ma di quanto? Un tema non semplice, sul quale esperti e tecnici ne ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - Corriere : ?? Il green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della deci… - Corriere : Green pass a durata illimitata dopo la terza dose: il governo ha deciso di togliere la scadenza - PastoreFrance : RT @POPOLOdiTWlTTER: #GreenpassObbligatorio abolito da domani in tutta la regione di Barcellona: gli esperti si sono rassegnati. È total… - specialone27097 : RT @Colombo9luglio: ma come si fa a pensare al #Presidente #della #Repubblica , con la rottura del #green #Pass ancora tra i coglioni? ma… -