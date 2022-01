Green pass illimitato con terza dose? Cosa dicono Galli | Pregliasco e Bassetti

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Super, governo pronto ad allungarne la durata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la(o booster). Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica. Nel frattempo i virologi e gli esperti italiani, sid’accordo con questa possibilità.– Dice sì aldopo tre dosi di vaccino anti-Covid il virologo Fabrizio, secondo il quale “non è fattibile, accettabile e riproponibile una quartauniversale anche alla luce dei risultati preliminari israeliani non eccezionali rispetto a una somministrazione a intervalli ristretti”. “Si deve immaginare di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - BlofeldSchwab : RT @Lisa90135765: Il governo catalano ha annunciato che da venerdì il Green Pass verrà abolito per bar, ristoranti e altri luoghi - Giopigli : RT @giuseppetp55: Nel Trentino,a #Palermo arrestati infermieri e loro complici,per falsi green pass,ottenuti da falsi tamponi,la differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Lo annuncia Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, spiegando che vanno allentate le restrizioni dele riviste le regole per la scuola. "Va rivista la durata delper chi ...di Paola Caruso Gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus di giovedì 27 gennaio In Italia il governo ha deciso che ildi chi ha fatto tre dosi di vaccino non avrà scadenza e nei prossimi giorni sarà modificato il decreto che metteva un limite di sei mesi dal primo febbraio. Lento calo dei casi: 167.206 ...(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Sono 50 le sanzioni amministrative contestate a manifestanti che hanno partecipati a manifestazioni No vax o contro il Green pass in Alto Adige. I partecipanti che hanno ...Le prime novità arriveranno per quanto riguarda il green pass. Da febbraio sarà valido per sei mesi dall’ultima somministrazione. Una notizia che soddisfa gli esperti, a partire da Matteo Bassetti, ...