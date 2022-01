Green Pass con durata illimitata per chi ha fatto la terza dose (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Green Pass rilasciato a guariti e vaccinati con tre dosi non avrà scadenza. Secondo quanto riporta il Corriere, il governo avrebbe scelto. E nei prossimi giorni – dopo il parere del Comitato tecnico scientifico – si modificherà il decreto in vigore che prevedeva dal 1 febbraio una validità di sei mesi del certificato. Il problema è che le agenzie regolatorie europea e italiana, Ema e Aifa, non hanno autorizzato la quarta dose e dunque chi ha già completato il ciclo vaccinale rimarrebbe senza certificazione. Per questo si è deciso di sospendere la scadenza e renderlo illimitato fino a che non sarà stabilito se sia necessario fare un ulteriore richiamo. Per chi ha una o due dosi, rimane dunque la scadenza di sei mesi, per gli altri non sarà previsto un limite, visto che la terza dose era stata ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilrilasciato a guariti e vaccinati con tre dosi non avrà scadenza. Secondo quanto riporta il Corriere, il governo avrebbe scelto. E nei prossimi giorni – dopo il parere del Comitato tecnico scientifico – si modificherà il decreto in vigore che prevedeva dal 1 febbraio una validità di sei mesi del certificato. Il problema è che le agenzie regolatorie europea e italiana, Ema e Aifa, non hanno autorizzato la quartae dunque chi ha già completato il ciclo vaccinale rimarrebbe senza certificazione. Per questo si è deciso di sospendere la scadenza e renderlo illimitato fino a che non sarà stabilito se sia necessario fare un ulteriore richiamo. Per chi ha una o due dosi, rimane dunque la scadenza di sei mesi, per gli altri non sarà previsto un limite, visto che laera stata ...

