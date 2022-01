Golf | PGA Tour | Billy Horschel guida il Farmers Insurance Open dopo il primo giro Ottimo Molinari | quinto

Advertising

GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: Francesco Molinari al Farmers Insurance Open per centrare l’impresa - Luxgraph : Golf, Pga Tour: anche Molinari sarà al Farmers Insurance Open - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: ‘The American Express’, Francesco Molinari sfiora l’impresa e chiude sesto - sportface2016 : #Golf | #PgaTour: #Molinari sfiora l'impresa, chiude sesto al #TheAmericanExpress - Sauro71 : Miguel Angel Jimenez senza età: nuova vittoria sul PGA Tour Champions | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

Così il golfista Francesco Molinari (che da oggi a sabato sarà tra i protagonisti del 'Farmers Insurance Open', torneo delTour), dopo il sesto posto al 'The American Express' al debutto nel 2022,......Giulia Molinaro nel giugno del 2021 ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera in un Major chiudendo al terzo posto il KPMG Women'sChampionship. Poi, ha rappresentato l'Italia del...Top-ranked Jon Rahm closed with an eagle on the tougher South Course at Torrey Pines for a 6-under 66 on Wednesday, trailing leader B ...The 70th anniversary edition of the $8.4 million Farmers Insurance Open begins Wednesday at Torrey Pines Golf Course, one day earlier than usual.