Gli Nft inquinano tanto (ma si può cambiare rotta) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Hanno fatto il botto negli ultimi mesi, sovrastano la piramide degli articoli più desiderati dalle celebrities di tutto il mondo e in termini energetici consumano quanto interi Stati. Sono gli Nft – Non-Fungible Token – ovvero unità di dati univoche utilizzate per certificare oggetti digitali. Opere d’arte, musica, meme, foto, oggetti virtuali di ogni tipo: attraverso la tecnologia blockchain, queste stringhe non corruttibili di dati vengono create per rappresentare un qualsiasi oggetto digitale e il suo autore.A oggi girano soprattutto sulla blockchain di Ethereum, la criptovaluta più florida per questo nuovo tipo di mercato. All’interno di questa struttura, OpenSea rappresenta il più grande marketplace di Nft del mondo con i suoi oltre 80 milioni prodotti digitali. Gli oggetti più in voga che vengono venduti e comprati su questa piattaforma sono opere d’arte di ultima generazione. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Hanno fatto il botto negli ultimi mesi, sovrastano la piramide degli articoli più desiderati dalle celebrities di tutto il mondo e in termini energetici consumano quanto interi Stati. Sono gli Nft – Non-Fungible Token – ovvero unità di dati univoche utilizzate per certificare oggetti digitali. Opere d’arte, musica, meme, foto, oggetti virtuali di ogni tipo: attraverso la tecnologia blockchain, queste stringhe non corruttibili di dati vengono create per rappresentare un qualsiasi oggetto digitale e il suo autore.A oggi girano soprattutto sulla blockchain di Ethereum, la criptovaluta più florida per questo nuovo tipo di mercato. All’interno di questa struttura, OpenSea rappresenta il più grande marketplace di Nft del mondo con i suoi oltre 80 milioni prodotti digitali. Gli oggetti più in voga che vengono venduti e comprati su questa piattaforma sono opere d’arte di ultima generazione. ...

Advertising

cassinsimone88 : @BonoVoxel @gmele1509 @crypto_gateway Mi sembri la stessa persona che due mesi fa criticava gli nft e oggi lo accla… - startupmag17 : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… - popup_2015 : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… - gleescovers : io ancora non ho capito che cazzo di senso hanno gli nft perché ho letto quel post di tumblr sette volte ma comunqu… - supChakra : @alinadipoll0 come noi due non abbiamo voglia di studiare per fare gli nft idem tanta altra gente, però per chi ha… -