Giuntoli guarda in casa Empoli per il post Insigne | costa 10 milioni di euro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In attesa di capire se e come il Napoli riuscirà ad anticipare i tempi per Mathias Olivera, calciatore in prima fila per rinforzare l’out mancino a disposizione di mister Luciano Spalletti, gli azzurri continuano arsi intorno soprattutto per giugno. La strategia degli azzurri in vista del prossimo anno sembrerebbe quella di affidarsi a profili emergenti ma già rodati in Serie A. E la lista a tal proposito del direttore sportivo Cristianoè ben nutrita. “Bajrami guida la lista del futuro” Gli azzurri dovranno assicurarsi tra le prime cose un degno sostituto di Lorenzo, il cui destino è già segnato dal suo passaggio al Toronto. Per la trequarti – stando a quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – il nome tenuto ben in considerazione è quello di Nedim Bajrami., ITALY – ...