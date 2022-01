Giuliano Amato, siluro vista Colle: "Ricordate quella volta al bancomat?". Insulti e occhio nero, bomba Striscia | Video (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è anche Giuliano Amato nella corsa al toto-Colle. Il suo nome gira da qualche mese, e nonostante le ritrosie e le freddezze nel centrodestra così come nel centrosinistra (vedi alla voce Movimento 5 Stelle), secondo Striscia la notizia e vari retroscena incrociati il Dottor Sottile, due volte premier tra 1992 e 2001, spera ancora in una grossa sorpresa nell'urla del Quirinale. Enrico Letta ha ammesso davanti ai grandi elettori del Pd che il nome di Amato è stato fatto alla controparte, e che il centrodestra per ora avrebbe declinato. Motivo? Il passato piuttosto controverso del candidato ex socialista, da quarant'anni protagonista silenzioso della nostra politica, tra ruoli di primissimo piano e improvvisi (ma molto parziali) inabissamenti. Amato e il prelievo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è anchenella corsa al toto-. Il suo nome gira da qualche mese, e nonostante le ritrosie e le freddezze nel centrodestra così come nel centrosinistra (vedi alla voce Movimento 5 Stelle), secondola notizia e vari retroscena incrociati il Dottor Sottile, due volte premier tra 1992 e 2001, spera ancora in una grossa sorpresa nell'urla del Quirinale. Enrico Letta ha ammesso davanti ai grandi elettori del Pd che il nome diè stato fatto alla controparte, e che il centrodestra per ora avrebbe declinato. Motivo? Il passato piuttosto controverso del candidato ex socialista, da quarant'anni protagonista silenzioso della nostra politica, tra ruoli di primissimo piano e improvvisi (ma molto parziali) inabissamenti.e il prelievo ...

Advertising

marcotravaglio : Il 23 aprile 1993, dopo la bocciatura del suo decreto Salvaladri che ha scatenato il putiferio alla Camera, Giulian… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - marcotravaglio : AMATO, L'UOMO SENZA DITA Puntuale come a ogni elezione presidenziale dagli anni 80 del secolo scorso, si affaccia l… - angela66762414 : RT @Vittori87874074: SE NON È DITTATUTA QUESTA! COME CA**O LA DEFINITE? Quirinale, il diktat di Mario Draghi: 'O me o Giuliano Amato', rum… - skybash_ : RT @Vittori87874074: SE NON È DITTATUTA QUESTA! COME CA**O LA DEFINITE? Quirinale, il diktat di Mario Draghi: 'O me o Giuliano Amato', rum… -