Giraservice, lavoratori licenziati in presidio sotto la Regione (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’erano anche gli ex dipendenti Giraservice della sede salernitana a protestare sotto la sede di Santa Lucia della Regione. Con loro, con Cisl e Ugl, anche la USB provinciale – comparto Lavoro Privato rappresentata da Adolfo Vallini. “Manifestiamo – dice Vallini – la nostra indignazione nei riguardi del Governatore. I circa 140 lavoratori ex Giraservice sono qui in protesta contro il mancato rispetto degli accordi raggiunti nei mesi precedenti presso il Consiglio regionale della Campania. Ad esempio la formazione necessaria per riqualificare il personale ai fini dell’inserimento in altri contesti lavorativi, resta un miraggio. Protestiamo anche perché riteniamo necessaria l’adozione di nuovi criteri per la gara di appalto per la distribuzione e vendita dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’erano anche gli ex dipendentidella sede salernitana a protestarela sede di Santa Lucia della. Con loro, con Cisl e Ugl, anche la USB provinciale – comparto Lavoro Privato rappresentata da Adolfo Vallini. “Manifestiamo – dice Vallini – la nostra indignazione nei riguardi del Governatore. I circa 140exsono qui in protesta contro il mancato rispetto degli accordi raggiunti nei mesi precedenti presso il Consiglio regionale della Campania. Ad esempio la formazione necessaria per riqualificare il personale ai fini dell’inserimento in altri contesti lavorativi, resta un miraggio. Protestiamo anche perché riteniamo necessaria l’adozione di nuovi criteri per la gara di appalto per la distribuzione e vendita dei ...

