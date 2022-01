Giovedi 27 Gennaio 2021 Sky Cinema | The Song Of Names - La musica della memoria

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Attenti al gorillaFrank Matano, Cristiana Capotondi e Lillo in una commedia di Luca Miniero. Un avvocato vince una causa contro lo zoocitta', ma in cambio deve ospitare un gorilla nel suo appartamento.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)TheOf...

Advertising

SenatoStampa : Riprende giovedì 27 gennaio alle 11 seduta comune Camera e Senato, con delegati regionali, per elezione… - DPCgov : ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di risch… - AgidGov : ?? Appalti Innovativi: domani, giovedì 27 gennaio, secondo evento pubblico di confronto con gli operatori di mercato… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Giovedì 27 Gennaio 2022 - Sei Luce!' su @Spreaker #andrea #cammino #chewinggum #commento #dio… - Cristin97215062 : RT @SordiniTina: Giovedì 27 gennaio 2022 “Giorno della Memoria” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedi Gennaio

Comune di Segrate

Prima Lettura Dal secondo libro di Samuèle 2Sam 7,18 - 19.24 - 29 Dopo che Natan gli ebbe parlato, il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: 'Chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la ...Oggi è stato l'ultimo scrutinio nel quale è richiesto il quorum dei due terzi dell'Assemblea, pari a 673 voti, da domani (giovedì 27) invece servirà la maggioranza assoluta, il 50 per cento ...Il tedesco arriva dall'Atalanta con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto al primo evento di gennaio 2023 (presenza o punti) ...Quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Alle 11 di oggi, 27 gennaio 2022, riprende la seduta alla Camera, in una giornata che si annuncia cruciale tra news, contatti e trattative ...