Giorno Memoria | visite guidate gratuite al Memoriale della Shoah di Milano

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - tranellio : RT @GiuseppeConteIT: Ricordare significa coltivare ogni giorno la necessaria fermezza affinché orrori e crimini come l’Olocausto non appaia… - infoitsport : FIGC, Gravina sul Giorno della memoria: “Mondo del calcio deve diffondere giusti valori” -

In occasione della Giornata della, il Memoriale della Shoah di Milano apre le porte al pubblico che potra' visitare gratuitamente il Binario 21 dalle 9.30 alle 20.00 e partecipare alle visite guidate gratuite organizzate con ...Il 27 gennaio,dellacon tutte le responsabilità storiche di Casa Savoia. E mentre l'Italia, ancora nella morsa della pandemia, vota il suo nuovo presidente della Repubblica. Perché ...(AGR) Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la celebrazione del "Giorno della Memoria". La cerimonia è stata condotta ...in occasione della giornata della memoria. “L’ Arma si era sempre dichiarata non disponibile a prendere parte alle esecuzioni capitali e non aveva giurato fedeltà al regime di Salò ...