Giorno della Memoria | premiate al Ministero dell’Istruzione le scuole vincitrici del concorso “I giovani ricordano la Shoah”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa mattina, il MinistroPatrizio Bianchi e la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) Noemi Di Segni hanno premiato le studentesse e gli studenti delledel“Ila”, per l’anno scolastico 2021/2022. L’evento, che si è tenuto presso il Palazzo, ha aperto le celebrazioni per il. L'articolo .

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - lostarec : RT @Nandocamtv: 27 gennaio 1944. Giorno della gloria militare dell'URSS. La Grande Armata Rossa - StatiFrancesco : @Quirinale Il Presidente Mattarella nel Giorno della Memoria: “ Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della

Lo storico segretario del Pd, oggi deputato di LeU, non ha voluto commentare lo stallo politicomattinata del quartodi votazioneAll'udienza di oggi si sono costituiti parte civile la madre e il fratellovittima, ...di intossicazione e comunque di severo malessere si fossero manifestate già nelle ore serali del...La vita, spesso, si declina in simboli. E la foto del giorno, proprio in “questo giorno”, è quella che arriva da Gerusalemme ...Oggi è il Giorno della Memoria, la ricorrenza che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, o Shoah in ebraico, scopriamo le canzoni da ascoltare sul dramma storico ...