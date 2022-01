Giorno della Memoria, Liliana Segre testimone dell’orrore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giorno della Memoria, Liliana Segre, senatrice a vita, testimone dell’orrore che porta ancora tatuato sull’avambraccio Liliana Segre in questi giorni è impegnata, in qualità di grande elettore, nel voto per l’elezione del Presidente della Repubblica e proprio in vista del voto alla domanda su come sarebbe dovuto essere il tredicesimo Presidente, lei ha risposto “antifascista”. In una intervista rilasciata a La Stampa, la Segre ha detto: “Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di “grande elettrice”, secondo quanto la mia coscienza mi detterà. Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando il Presidente ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022), senatrice a vita,che porta ancora tatuato sull’avambraccioin questi giorni è impegnata, in qualità di grande elettore, nel voto per l’elezione del PresidenteRepubblica e proprio in vista del voto alla domanda su come sarebbe dovuto essere il tredicesimo Presidente, lei ha risposto “antifascista”. In una intervista rilasciata a La Stampa, laha detto: “Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di “grande elettrice”, secondo quanto la mia coscienza mi detterà. Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando il Presidente ...

Advertising

ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - deidda : Oggi, 27 gennaio, ricorre il Giorno della Memoria. Ricordare è un dovere affinché gli orrori del passato non si rip… - UkMio : Qui tutti i giorni esci di casa la mattina, anche solo per pascolare le pecore, e non sai cosa ti succederà e se to… -