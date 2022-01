Giorno della Memoria | Lega Giovani FVG | Fondamentale che i più giovani non dimentichino

(Di giovedì 27 gennaio 2022)FVG:che i piùnon“Un gesto simbolico, fatto con la convinzione che sia doveroso trasmettere alle piùgenerazioni ladi eventi tragici, affinché non si ripetano più”.Lo si legge in una nota stampaFVG, diffusa dopo una breve commemorazione svoltasi ieri sera a Cormons per il.“Abbiamo acceso una candela dinanzi alla stele in via Francesco di Manzano a Cormons indi tutte le donne, gli uomini e i bambini ...

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - PatriziaCordoni : @casa_torna va bene mi arrendo..continuerò a sostenere Baru e lo voterò maledicendo il giorno in cui si è preso la… - GruppoFICamera : RT @Greg_Fontana: Oggi, nel #GiornodellaMemoria, rinnoviamo l’impegno e la lotta contro l’antisemitismo ed ogni forma di razzismo e ribadia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della

TORINO " Dusan Vlahovic un giocatoreJuventus lo è già virtualmente da lunedì notte, quando i bianconeri e la Fiorentina hanno ... che già in tarda serata sarà a Torino e domani, neldel ...Roma, 27 gennaio 2022 Il Ministro Brunetta ha diffuso un video sui social con il riassuntosua giornata alla Camera per il quartodi voto per l'elezione del Capo dello Stato. Anche un selfie con il giornalista Bruno Vespa in Transatlantico per il Ministro. Ig BrunettaGiorno della Memoria. Lega Giovani FVG: Fondamentale che i più giovani non dimentichino“Un gesto simbolico, fatto con la convinzione che sia ...I presidenti di Camera e Senato hanno deposto la corona in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani. Presente anche la senatrice a vita Liliana Segre. La commemorazio ...