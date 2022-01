Giorno della Memoria | il Forum dei Giovani | “La Shoah deve farci interrogare sui danni che l’uomo è stato capace di provocare”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Ildeidi Benevento intende oggi, con tutti voi, condividere una riflessione a partire da questo stralcio di testo che abbiamo selezionato e che impone necessariamente alcune osservazioni: il ricordobarbarienon può rappresentare solo un momento di commemorazione di tante vite sottratte alla libertà e sacrificate in nome di una follia. Non può perché impone, guardando agli episodi del passato, a «lanciare lo sguardo oltre» affinchè, comprendendo il presente con le giuste chiavi di lettura, si possa (ri)costruire la nostra società”. Inizia così la nota deldeidi Benevento, a firma del delegato alla cultura Giuseppe Franco e del presidente Luca Cavalli, in occasione del ...

CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - fanpage : Oggi, 27 gennaio, è il #GiornodellaMemoria della #Shoah. Quel giorno oggi rappresenta la Memoria di ciò che è stat… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - gabrielbosc : RT @Puupi200000: Nel giorno della memoria ricordo i ragazzi che ora sono respinti dai trasporti pubblici per andare a scuola. Ora in Italia… - sulsitodisimone : RT @emergency_live: Giorno della memoria: la storia della malattia di K, un morbo “salvavita” -

