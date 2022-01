Giorno della Memoria | consegnate 3 medaglie d’onore

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella mattina di giovedì 27 gennaio, in occasione delha avuto luogo presso il Palazzo del Governo la consegna delleprevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti, concesse a tre insigniti già residenti nella provincia di Trieste. I riconoscimenti, attribuiti con decreto del PresidenteRepubblica del 23 novembre 2021, sono stati consegnati dal Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, insieme al Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ed all’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza, Immigrazione, Pierpaolo Roberti, in rappresentanza del Presidente ...

Sono quattro, i pompeiani che hanno vissuto l'incubo dei campi di concentramento. A ognuno di loro, il Capo dello Stato ha concesso la medaglia d'onore. Si tratta di Domenico Paduano, scultore e artef ...