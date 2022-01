Giorno della Memoria | a Roma immagini sui muri delle storie raccontate nelle pietre d' inciampo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) È il, tante le iniziative in programma. Come il progetto 'Proiettiamo la storiad'' sul muro di fronte alla Scuola Perlasca in via Pomona.

CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - fanpage : Oggi, 27 gennaio, è il #GiornodellaMemoria della #Shoah. Quel giorno oggi rappresenta la Memoria di ciò che è stat… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - Corvonero75 : RT @Puupi200000: Nel giorno della memoria ricordo i ragazzi che ora sono respinti dai trasporti pubblici per andare a scuola. Ora in Italia… - lucaguercio : RT @amnestyitalia: #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. Ogni g… -

In Italia come in tutto il mondo oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della memoria per ricordare le vittime del nazismo, milioni di persone uccise per la loro razza, nazionalità, o per l'ideologia ...