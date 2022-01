"Giorni molto brutti": la drammatica testimonianza del fratello paolo sulle condizioni di Berlusconi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Silvio Berlusconi sta seguendo la partita del Quirinale dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato da alcuni Giorni. In un primo momento Alberto Zangrillo aveva parlato di semplici controlli di routine, poi però è emerso che il Cav avrebbe contratto un'infezione piuttosto fastidiosa. Non a caso ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l'elezione del presidente della Repubblica anche per motivi di salute, dopo aver parlato con i suoi familiari. In ospedale il leader di Forza Italia riceve le visite delle persone a lui più vicine, tra cui la figlia Marina e il fratello paolo. Proprio quest'ultimo, uscendo dal San Raffaele, ha arrivato che il Cav “sta meglio, sta recuperando. Ha passato Giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa. Purtroppo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Silviosta seguendo la partita del Quirinale dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato da alcuni. In un primo momento Alberto Zangrillo aveva parlato di semplici controlli di routine, poi però è emerso che il Cav avrebbe contratto un'infezione piuttosto fastidiosa. Non a caso ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l'elezione del presidente della Repubblica anche per motivi di salute, dopo aver parlato con i suoi familiari. In ospedale il leader di Forza Italia riceve le visite delle persone a lui più vicine, tra cui la figlia Marina e il. Proprio quest'ultimo, uscendo dal San Raffaele, ha arrivato che il Cav “sta meglio, sta recuperando. Ha passato, ma adesso è in ripresa. Purtroppo non ...

