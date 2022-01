Giornata Nazionale del Dono, 4 ottobre: le iniziative per le scuole. Adesioni concorso entro il 30 giugno (Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione della Giornata Nazionale del Dono istituita dalla legge n. 110 del 9 luglio 2015, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) promuove una serie di iniziative, rivolte agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, per diffondere la cultura del Dono. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione delladelistituita dalla legge n. 110 del 9 luglio 2015, che si celebra il 4di ogni anno, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) promuove una serie di, rivolte agli studenti delledell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, per diffondere la cultura del. L'articolo .

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - orizzontescuola : Giornata Nazionale del Dono, 4 ottobre: le iniziative per le scuole. Adesioni concorso entro il 30 giugno - Fabio35899858 : ???????? i miei numerosissimi parenti , Mi riferiscono Oggi in US giornata nazionale della torta al cioccolato. Non ma… -