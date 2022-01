Giornata della memoria | Sergio Mattarella | “Auschwitz il simbolo del male assoluto | una voragine che inghiottì secoli di civiltà”

Advertising

Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - domenico820 : RT @ScarlettC777: Buona giornata della memoria a chi ce l'ha troppo corta. - gpaletti53 : Giornata della memoria... Accesso vietato ai nuovi ebrei !! -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della

L'evolversiquartadell'elezione del presidenteRepubblica durante la Maratona ...Sui social ci sono i ricordi dei momenti più significativi del suo settennato, i ringraziamenti e i rimpianti. Ma in occasioneterzadi votazioni per l'elezione del PresidenteRepubblica c'è anche molta ironia. Sergio Mattarella ha ottenuto 125 voti, malgrado abbia ribadito più volte di non voler essere ...Derby ricco di emozioni (espulsione, rigore, traversa, gol annullato) fra GhiviBorgo e Seravezza: il risultato è giusto anche se scontenta tutti BAGNI DI LUCCA - Finisce in parità l’attesa partita, ...«La Giornata della Memoria di oggi, 27 gennaio – scrivono dall’Associazione ANFFAS - rappresenta un’occasione imperdibile per ribadire con forza quanto sosteniamo da sempre, ovvero che non si può dare ...