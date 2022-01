Giornata della Memoria, parla Lucy Salani, la donna trans più anziana d’Italia, sopravvissuta a Dachau: «Ho 97 anni ma sono morta allora» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quasi un secolo di storia sul corpo, molte vite vissute: bambino, soldato, deportato, sopravvissuto, poi donna, tappezziera, ballerina, madre adottiva, attrice, prostituta, testimone. Luciano Salani è nato a Fossano, in provincia di Cuneo, nel 1924 da una famiglia emiliana. Fin da piccolo si sente una femmina in un corpo che non gli appartiene, ma sono anni durissimi per fare coming out: la parola “omosessuale” non si poteva pronunciare, figuriamoci “transessuale”: «Mi sono sempre sentita femmina. Mia madre era disperata», racconta chi con quel corpo ha convissuto, tra discriminazioni e umiliazioni, per quasi sessant’anni di vita e di lotte per affermare la propria identità, fino a quando in una clinica londinese è diventato Lucy: negli ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quasi un secolo di storia sul corpo, molte vite vissute: bambino, soldato, deportato, sopravvissuto, poi, tappezziera, ballerina, madre adottiva, attrice, prostituta, testimone. Lucianoè nato a Fossano, in provincia di Cuneo, nel 1924 da una famiglia emiliana. Fin da piccolo si sente una femmina in un corpo che non gli appartiene, madurissimi per fare coming out: la parola “omosessuale” non si poteva pronunciare, figuriamoci “essuale”: «Misempre sentita femmina. Mia madre era disperata», racconta chi con quel corpo ha convissuto, tra discriminazioni e umiliazioni, per quasi sessant’di vita e di lotte per affermare la propria identità, fino a quando in una clinica londinese è diventato: negli ...

meb : Sconvolge che nel 2022 un bambino di religione ebraica venga insultato, picchiato. Sconvolge ancor di più che a far… - AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - volalibera1 : RT @repubblica: La giornata della memoria. Abraham B. Yehoshua: vacciniamoci contro l'odio - Ppr_11 : RT @Daniela53319730: ??GENITORI!! ??POTETE SCRIVERE SUL DIARIO SCOLASTICO DEI VOSTRI FIGLI, UN VOSTRO PENSIERO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA… -