Giornata della Memoria | Facchinetti | “Non dimenticare per impedire che possano accadere ancora queste tragedie”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) RobySgfof4ntse139l h35dlg1 · 77 anni fa, il 27 gennaio 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz. E rivelavano al mondo, per la prima volta, la realtà del genocidio in tutto il suo orrore. Il campo era stato evacuato e in parte distrutto dalle SS prima dell’arrivo dei russi. Le truppe sovietiche vi trovarono circa 7.000 sopravvissuti, insieme a corpi morti, abiti, scarpe, tonnellate di capelli, strumenti di tortura e di morte. La dataliberazione di Auschwitz, raccontata da Primo Levi in “La tregua”, è diventata il Giorno. Nella sola “fabbricamorte” furono uccisi almeno un milione di prigionieri: uomini, donne, bambini. Quasi tutti ebrei. Ma anche polacchi, Rom, Sinti, prigionieri di guerra sovietici, testimoni di Geova e ...