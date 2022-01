Giornata della Memoria: Celebrazioni in ricordo delle vittime nei lager nazisti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata della Memoria a Napoli: Sono stati deposti fiori in Piazza Bovio sulle Pietre d’Inciampo e in via Luciana Pacifici in ricordo della più piccola vittima delle legge razziali. In Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla Memoria di sette cittadini di Napoli e provincia deportati ed internati nei lager Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022)a Napoli: Sono stati deposti fiori in Piazza Bovio sulle Pietre d’Inciampo e in via Luciana Pacifici inpiù piccola vittimalegge razziali. In Prefettura si è svolta la cerimonia di consegnamedaglie d’onore alladi sette cittadini di Napoli e provincia deportati ed internati nei

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - Avvenire_Nei : #Giornatadellamemoria L’editoriale di @Marco_europa professore ordinario di Storia contemporanea e presidente del… - crociangelini : RT @francofontana43: Oggi 27 gennaio, giornata della memoria. Non dimentichiamoci dei rom e dei sinti. Nei lager nazisti ne furono stermina… - __directioner00 : RT @__directioner00: Penso che passerò il resto della giornata a guardare in loop questo video di Minho, ma quanto è bello con i capelli vi… -