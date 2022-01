Gimbe: "In calo i nuovi casi. Senza vaccino ancora 7,8 milioni di persone" (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Inversione della curva dei nuovi casi che scendono sotto quota 1,2 milioni (1.197.970 vs 1.243.789) e un aumento dei decessi (2.519 vs 2.266). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendende della Fondazione Gimbe nella settimana 19-25 gennaio 2022 rispetto alla precedente. Crescono anche i casi attualmente positivi (2.689.262 vs 2.562.156), le persone in isolamento domiciliare (2.667.534 vs 2.540.993), i ricoveri con sintomi (20.037 vs 19.448), mentre scendono le terapie intensive (1.691 vs 1.715). "Dopo 13 settimane consecutive di aumento - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - sul fronte dei nuovi casi si registra una lieve flessione: 1,2 milioni con una riduzione del 3,7% rispetto ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Inversione della curva deiche scendono sotto quota 1,2(1.197.970 vs 1.243.789) e un aumento dei decessi (2.519 vs 2.266). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendende della Fondazionenella settimana 19-25 gennaio 2022 rispetto alla precedente. Crescono anche iattualmente positivi (2.689.262 vs 2.562.156), lein isolamento domiciliare (2.667.534 vs 2.540.993), i ricoveri con sintomi (20.037 vs 19.448), mentre scendono le terapie intensive (1.691 vs 1.715). "Dopo 13 settimane consecutive di aumento - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione- sul fronte deisi registra una lieve flessione: 1,2con una riduzione del 3,7% rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della c… - massimo_san : RT @IteNovas: #Covid in #Sardegna, ieri ancora 1461 casi e continua la strage: ben 10 vittime, la più giovane di 58 anni - lieve calo dei r… - CorriereUmbria : Covid, negli ultimi sette giorni in calo nuovi casi e ricoveri in terapia intensiva. Aumentano i decessi. Le provin… - Cartabellotta : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della curva d… - sulsitodisimone : Gimbe: 'In calo i nuovi casi. Senza vaccino ancora 7,8 milioni di persone' -