Ghoulam alla Lazio: Lotito fiuta l’affare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Faouzi Ghoulam alla Lazio, il Napoli può cederlo sul mercato di gennaio per comprare un altro terzino sinistro. Il giocatore algerino dopo mesi di assenza, dopo l’ennesima operazione, sta ritrovando continuità con Luciano Spalletti. Dopo le tre partite giocate consecutivamente, è tornato in panchina con il rientro di Mario Rui, ma Spalletti lo ha inserito anche nel derby con la Salernitana. Proprio ora che il giocatore sembra riprendersi, c’è la possibilità di un trasferimento. Ghoulam alla Lazio è la notizia di calciomercato del momento per il Napoli. “alla Lazio, infatti, Kamenovic (che è titolare nell’under 21 serba) troverebbe poco spazio, chiuso dai vari Hysaj, Marusic e Lazzari. Ai quali potrebbe tra l’altro aggiungersi anche Faouzi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Faouzi, il Napoli può cederlo sul mercato di gennaio per comprare un altro terzino sinistro. Il giocatore algerino dopo mesi di assenza, dopo l’ennesima operazione, sta ritrovando continuità con Luciano Spalletti. Dopo le tre partite giocate consecutivamente, è tornato in panchina con il rientro di Mario Rui, ma Spalletti lo ha inserito anche nel derby con la Salernitana. Proprio ora che il giocatore sembra riprendersi, c’è la possibilità di un trasferimento.è la notizia di calciomercato del momento per il Napoli. “, infatti, Kamenovic (che è titolare nell’under 21 serba) troverebbe poco spazio, chiuso dai vari Hysaj, Marusic e Lazzari. Ai quali potrebbe tra l’altro aggiungersi anche Faouzi ...

