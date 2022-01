GfVip, Lulù Selassie disperata: "Quando parlano di loro tre...". Alfonso Signorini sabotato? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Adesso Lulu vuole sabotare il Gf vip. Sembra che sia stanca delle puntate dedicate ad Alex Belli e Soleil. E spara a zero: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto Quando hanno finito? Sì ci chiamano Quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. Voglio proprio vedere la faccia di Manuel Quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all'inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell'ultimo mese non gli fregava ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Adesso Lulu vuole sabotare il Gf vip. Sembra che sia stanca delle puntate dedicate ad Alex Belli e Soleil. E spara a zero: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a partee arriviamo in salottohanno finito? Sì ci chiamanohanno fatto, perché non ce la faccio più.di3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. Voglio proprio vedere la faccia di Manuelci sarà questo argomento. A parte che lui all'inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell'ultimo mese non gli fregava ...

Advertising

GrandeFratello : 'Fermerei il tempo, se potessi. ..' Manuel ha scritto una lettera per Lulù... ed è letteralmente un'esplosione d'a… - GrandeFratello : Manuel e Lulù ?? #GFVIP - GrandeFratello : Una coccola per Jessica e Lulù... direttamente dalla loro mamma. Che non le lascia mai da sole. #GFVIP - panic193 : buongiorno piccola Lulu ???? #gfvip #luluemanuel #fairylu - Gloria220921 : RT @giucarellas: lulù che chiede a miriana di lisciarle i capelli domani perché 'non c'è più mio marito.. li faceva anche bene.. my husband… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Lulù Lulù Selassiè fa una proposta per "sabotare" il triangolo artistico del GF Vip: ecco quale lulù voce del popolo #GFvip #fairylu sapessi quanto ci siamo stufati anche noi di quel teatrino pic.twitter.com/1AojCvQ9Hw ? sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 26, 2022 Il modo ...

GfVip, Lulù e il gesto alle 3 di notte per Manuel Lulù ha fatto un regalo a Manuel , uscito dalla casa del Grande Fratello Vip per pensare alla sua salute. Il gesto dolce della Princess Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News voce del popolo ##fairylu sapessi quanto ci siamo stufati anche noi di quel teatrino pic.twitter.com/1AojCvQ9Hw ? sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 26, 2022 Il modo ...ha fatto un regalo a Manuel , uscito dalla casa del Grande Fratello Vip per pensare alla sua salute. Il gesto dolce della Princess Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from ...