GF vip, Soleil fa le valigie nel cuore della notte: la produzione cerca di bloccarla. Cosa è successo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella notte, al GF Vip, Soleil è stata vista mentre faceva le valigie, come se si stesse preparando a lasciare il reality show. Ma Cosa avrà spinto la concorrente a un simile gesto? E Cosa l’avrà invece trattenuta nella casa? LEGGI ANCHE :– GF Vip, Katia indignata per la battuta di Soleil su Manila: Cosa è successo stanotte Nella notte, al GF Vip, Soleil è stata fermata dalla produzione mentre faceva le valigie, pronta a lasciare la casa. photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: Soleil fa le valigie nella notte ma viene chiamata in confessionale Andiamo con ordine. ... Leggi su funweek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella, al GF Vip,è stata vista mentre faceva le, come se si stesse preparando a lasciare il reality show. Maavrà spinto la concorrente a un simile gesto? El’avrà invece trattenuta nella casa? LEGGI ANCHE :– GF Vip, Katia indignata per la battuta disu Manila:staNella, al GF Vip,è stata fermata dallamentre faceva le, pronta a lasciare la casa. photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:fa lenellama viene chiamata in confessionale Andiamo con ordine. ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Delia Duran piange in diretta per Alex Belli: non tutti hanno sentito le parole di Soleil - Donatel05653728 : Gianmaria consola Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - zazoomblog : GF Vip Soleil vittima di un attacco di panico nella notte: ha chiesto di uscire - #Soleil #vittima #attacco… - zazoomblog : GF Vip Soleil vittima di un attacco di panico nella notte: ha chiesto di uscire - #Soleil #vittima #attacco #panico… - zazoomblog : GF Vip Delia Duran piange in diretta per Alex Belli: non tutti hanno sentito le parole di Soleil - #Delia #Duran… -