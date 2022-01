GF Vip | Giucas rovina il momento intimo tra Jessica e Barù | ‘sto qua’ Come ha rovinato la serata ai Jerù

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Al GF Vip,Casella hato untraSelassié e, rifiutando ogni invito ad andare via e facendo impazzire i telespettatori. Ma cosa avrà mai combinato l’illusionista intromettendosi tra i? LEGGI ANCHE :– GF Vip, la frecciatina disua letto con: cosa dice a LulùCasellauntraSelassié enonostante la princess cercasse di farlo andare via verso un’altra zona della casa del GF Vip. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:Casella ...