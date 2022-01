fainformazione : GF Vip, Delia Duran: 'Ho avuto una storia con Aida Yespica'. Guarda il video! - fainfocultura : GF Vip, Delia Duran: 'Ho avuto una storia con Aida Yespica'. Guarda il video! - MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di #DeliaDuran ? #gfvip #alexbelli - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran e la bisessualità: “Ecco cos’è per me l’amore libero” - VelvetMagIta : #GFVip 6, Delia Duran rivela di aver avuto una storia con Aida Yespica [VIDEO] #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

ComingSoon.it

Leggi ancheDuran senza freni al GfDopo aver ascoltato Nathaly , Barù ha ripreso la parole cercando di spiegare la sua posizione: "Tutte quelle cose che ho detto in confessionale te le ......Casa del GFsi preparano come di consueto alla prossima puntata in diretta su Canale 5 e sembra che ci sia qualcuno stanco dei 'soliti teatrini' che da mesi girano intorno ad Alex Belli,...È stata tra gli ultimi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma Delia Duran è già la protagonista assoluta del reality. Dopo i litigi, le polemiche e le discussioni riguardo alla ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran lancia un’altra notizia bomba, confessando di aver avuto un flirt con Aida Yespica e ...