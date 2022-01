GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 33 | “Sta finendo un regno?”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ma che bella puntata di Bellifull è stata? Ma io sono ammaliata dalla maestria con la quale il trio delle meraviglie cerca di percularci ogni puntata. Lunedì siamo arrivati all’apice dell’inverosimile: Alexman che dice a Delia che ha avuto una caduta di stile a raccontare cosa c’è stato tra lui e Soleil sotto le coperte. Ah, lei ha avuto una caduta di stile a raccontarlo? Non lui a farlo? Questo sono quattro mesi che sta sotto le telecamere e lunedì ha avuto il coraggio di dire che certe cose dovevano rimanere private? Ma che poi non serviva Delia a raccontarci cos’era successo, si è capito benissimo dalle immagini – non quelle mandate in puntata ovviamente, ma quelle che girano sui social. Ma anche le due girls mi hanno fatto cadere le braccia eh… Delia che prima cerca di piangere, ma niente manco una lacrima e due minuti dopo ride sentendo Giucas che raccontava a modo suo che tra ...

