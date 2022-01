GF Vip 6, Alex Belli rivela: ”Vero amo Soleil e non l’ho mai nascosto” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio 2022, è andata in onda la 37esima puntata del GF Vip 6, il reality show di Casa Mediaset condotto da Alfonso Signorini. I protagonisti dell’ultimo appuntamento andato in onda in prima serata su Canale 5 ha visto protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Riassumiamo insieme quanto accaduto. La rivelazione di Alex Belli lascia tutti senza parole: ”Sono innamorato di Soleil” Soleil Sorge, nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso quello che è un suo pensiero. A detta dell’influencer italo-americana Delia Duran non si dovrebbe soffermare nel pensare cosa ha fatto lei con Alex Belli nella Casa, ma deve preoccuparsi di capire se realmente suo marito la ama. (l’articolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio 2022, è andata in onda la 37esima puntata del GF Vip 6, il reality show di Casa Mediaset condotto da Alfonso Signorini. I protagonisti dell’ultimo appuntamento andato in onda in prima serata su Canale 5 ha visto protagonistiSorge e Delia Duran. Riassumiamo insieme quanto accaduto. Lazione dilascia tutti senza parole: ”Sono innamorato diSorge, nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso quello che è un suo pensiero. A detta dell’influencer italo-americana Delia Duran non si dovrebbe soffermare nel pensare cosa ha fatto lei connella Casa, ma deve preoccuparsi di capire se realmente suo marito la ama. (l’articolo ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, parla Stella, l’amica di Alex Belli tirata in ballo nella Casa - infoitcultura : GF Vip: l'amante segreta di Delia ed Alex - IsaeChia : #GfVip 6, parla per la prima volta Stella, l’amica di Alex Belli ripetutamente tirata in ballo nella Casa - infoitcultura : GF Vip Delia: flirt con Aida Yespica, così avvengono i rapporti a 3 con Alex - scarpetti_maria : “Fate uscire Soleil dal Gf Vip” Guenda Goria si Scontra con Alex Belli c... -