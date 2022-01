Georgina Rodriguez, le pesanti accuse della famiglia: “Forse si vergogna di noi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Georgina Rodriguez avrebbe chiuso del tutto i rapporti con la sua famiglia d’origine e suo zio – l’uomo che avrebbe cresciuta dopo l’arresto del padre – si è sfogato con il Sun in merito al comportamento della nipote: “Forse si vergogna e si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente”, ha spiegato l’uomo, e ancora: “Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo, ci ha chiamato solo una o due volte”. Georgina Rodriguez: la famiglia I rapporti tra Georgina Rodriguez e la sua famiglia non sono dei migliori e infatti nel docufilm Netflix Soy Georgina, la modella si è guardata bene dal parlare ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022)avrebbe chiuso del tutto i rapporti con la suad’origine e suo zio – l’uomo che avrebbe cresciuta dopo l’arresto del padre – si è sfogato con il Sun in merito al comportamentonipote: “sie si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente”, ha spiegato l’uomo, e ancora: “Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo, ci ha chiamato solo una o due volte”.: laI rapporti trae la suanon sono dei migliori e infatti nel docufilm Netflix Soy, la mosi è guardata bene dal parlare ...

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - Rodica17957578 : RT @fanpage: Oggi esce su #Netflix il reality #SoyGeorgina, dedicato alla vita della compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez #27g… - httpbenzoash : Georgina rodriguez mentre lavorava come commessa da Gucci ha incontrato cristiano ronaldo, io al massimo incontro il cugino di mia nonna - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il padre Jorge Rodríguez scontò dieci anni in carcere per traffico di cocaina. Lady Ronaldo ha chiuso i rapporti con tutta la… - _DAGOSPIA_ : GEORGINA RODRIGUEZ, LA BOMBASTICA COMPAGNA DI CRISTIANO RONALDO, RACCONTA COME SI SONO INCONTRATI...… -