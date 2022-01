Geopolitica e agricoltura | il vasto campo degli scenari possibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Viviamo un momento geopolitico particolarmente pressante: da una parte per via delle contingenze pandemiche, dall'altra per le fortissime tensioni ai confini dell'Ucraina, con le truppe russe già militarmente schierate. Questa instabilità comporta gravi effetti a cascata, sul costo e sulle modalità di approvvigionamento del gas, e di conseguenza sui rincari delle bollette. Di cui tutti sperimentiamo il peso. Le ricadute tuttavia non si fermano qui, andando a intaccare altri aspetti della nostra quotidianità, fra cui il cibo. Secondo il Chigaco Board of Trade (CBOT), punto di riferimento mondiale per quanto concerne la quotazione delle materie prime agricole, nell'ultima settimana il prezzo del grano è schizzato a +10%. Questo, unito all'incremento dei costi dell'energia, sta determinando picchi di +30% nei costi di produzione e trasformazione di alcuni prodotti tipici dell'italianità, ...