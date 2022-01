Gaspard Ulliel | ai funerali dell' attore anche la bond-girl Lea Seydoux

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Celebrità come Leasi sono unite alla famiglia di, questa mattina, per il suo servizio funebre nella chiesa di Saint-Eustache a Parigi. Oggi, Giovedì 27 Gennaio 2022, dozzine di persone in lutto, e star del calibro di Lea, sono state viste fuori dalla chiesa di Saint-Eustache, a Parigi, dove ha avuto luogo il funerale di. L'francese, protagonistaa prossima serie Marvel intitolata Moon Knight, è morto il 19 gennaio all'età di 37 anni a causa di un incidente sugli sci. All'arrivo, i presenti sono stati accolti da un grande ritratto in bianco e nero di, in posa con una sigaretta in bocca, che era stato appeso alla ringhiera fuori dalla chiesa. La ...