Gaia Girace | Non gireremo la quarta stagione de “L’amica geniale”

(Di giovedì 27 gennaio 2022): «La mia Lila una guerriera che non si arrende» La Repubblica, pagina 31, di Silvia Fumarola.è riservata: regala a Lila, che lavora in fabbrica e si ribella alle molestie, una forza incredibile. «È una guerriera» racconta l’attrice diciottenne, protagonista con Margherita Mazzucco della serie– Storia di chi fugge e di chi resta di Daniele Luchetti, dai libri di Elena Ferrante. Andrà in onda dal 6 febbraio su Rai1. Anni ‘70, le due amiche/nemiche sono cresciute. Lenù, scrittrice di successo, torna nel rione e legge sui giornali le recensioni dei suoi libri; Lila è operaia. Vivono i conflitti e i cambiamenti politici, la loro storia si intreccia alla Storia, cercano sè stesse., oggi è più sicura?«No, la timidezza sembra che ...

Advertising

Raiofficialnews : “So di dover studiare ancora tanto, ma è una grande soddisfazione essere arrivata fin qui. In 'Storia di chi fugge… - redazionerumors : L’amica geniale torna su Rai 1, Gaia Girace ammette: “Non sapevo se continuare a fare l’attrice” #LAmicageniale3 - Chiai3Chiaiese : RT @RBcasting: Daniele Luchetti con Margherita Mazzucco e Gaia Girace sul set di “L’Amica Geniale - Storia di chi fugge e di chi resta”. Da… - Chiai3Chiaiese : RT @Raiofficialnews: “So di dover studiare ancora tanto, ma è una grande soddisfazione essere arrivata fin qui. In 'Storia di chi fugge e… - Chiai3Chiaiese : RT @___thesadgirl: Margherita Mazzucco e Gaia Girace: arte, maestria, talento, professionalità, sacrificio, bellezza, magia, eccellenza. #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Girace

A pochi giorni dalla messa in onda de 'L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta', le protagonistee Margherita Mazzucco, rispettivamente nelle vesti di Lila e Lenù, hanno raccontato l'esperienza vissuta sul set nel corso della conferenza stampa di ieri. Amica Geniale, Lila e Lenù si ...Il pubblico potrà così scoprire cosa succederà a Lila e Lenù , interpretate ancora una volta dalle straordinariee Margherita Mazzucco . A firmare la regia Daniele Luchetti che ha ...Anticipazioni New Amsterdam 4: Max e Helen si separano per il bene dell'ospedale, cosa accadrà? E' stato un episodio di New Amsterdam 4 davvero ricco di ...L'amica geniale 3 trama, Gaia Girace svela: "Tra Lila e Lenù sentimento complesso" Ci siamo, il ritorno de L'amica geniale è alle porte. Dopo il Festival ...