Gabriele Gravina: “Abbiamo il compito di alimentare la memoria” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Questa ricorrenza non rappresenta solo una commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ma ci richiama al dovere di impegnarci ogni giorno per combattere qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione e assicurare alle nuove generazioni un mondo libero e incentrato sul rispetto della dignità umana”. Lo ha detto il presidente Figc, Gabriele Gravina, in occasione della ‘Giornata della memoria’. La Federazione, sottolinea una nota della Figc, “sta investendo molto nel campo della responsabilità sociale e nelle prossime settimane, insieme alla Uefa e all’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri), lancerà un’ampia e articolata campagna contro le discriminazioni razziali, con l’obiettivo di diffondere un messaggio forte e univoco di lotta alla discriminazione e al ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Questa ricorrenza non rappresenta solo una commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ma ci richiama al dovere di impegnarci ogni giorno per combattere qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione e assicurare alle nuove generazioni un mondo libero e incentrato sul rispetto della dignità umana”. Lo ha detto il presidente Figc,, in occasione della ‘Giornata della’. La Federazione, sottolinea una nota della Figc, “sta investendo molto nel campo della responsabilità sociale e nelle prossime settimane, insieme alla Uefa e all’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri), lancerà un’ampia e articolata campagna contro le discriminazioni razziali, con l’obiettivo di diffondere un messaggio forte e univoco di lotta alla discriminazione e al ...

