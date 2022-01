Frattini riprende quota per il Quirinale ma la candidatura divide tutti Il PD | “provocazioni” | gelo di Meloni e FdI

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora nessuna soluzione per il, con la quarta votazione di oggi andata a vuoto e nessuna trattativa che riesca ad arrivare a una quadra per individuare il prossimo inquilino del Colle. Nelle ultime ore sembra sia tornato a circolare il nome di Franco, presidente del Consiglio di Stato e due volte ministro di Silvio Berlusconi.però trova il netto rifiuto del Partito Democratico, con Enrico Letta che ha lasciato trasparire “irritazione” per quella che sembra l’ennesimadestinata a spaccare le alleanze. In questi quattro giorni i nomi hanno continuato a girare, con una lista che alla vigilia della quinta votazione continua a crescere, mentre i rapporti di forza quasi uguali tra i blocchi dei partiti segnano uno stallo da cui non sarà facile uscire.di ...

...la sua proposta ufficiale e tiene relativamente coperti i suoi 'pezzi da 90' (Casellati e) ...quota per la massima carica dello Stato un campione dell'opportunismo e del trasformismo ...Un chiaro riferimento alla presa di posizione diche, con Conte premier, si schierò assieme al capo del governo contro le sanzioni alla Russia. La partita per il Quirinaleoggi alle ...Spunta Elisabetta Casellati, nella partita del Quirinale. E attorno al suo nome esplodono sospetti e tensioni, a destra come a sinistra. Il profilo del ...Da qui al Quirinale ovviamente la strada è lunga e strettissima, ma nella mattina di martedì 25 gennaio Frattini è una ipotesi in campo (specie se, come sembra, in questa stessa mattina Conte ripeterà ...