Frattini riprende quota per il Quirinale ma la candidatura divide tutti Il PD | “Provocazioni” | gelo di Meloni e FdI

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora nessuna soluzione per il, con la quarta votazione di oggi andata a vuoto e nessuna trattativa che riesca ad arrivare a una quadra per individuare il prossimo inquilino del Colle. Nelle ultime ore sembra sia tornato a circolare il nome di Franco, presidente del Consiglio di Stato e due volte ministro di Silvio Berlusconi.però trova il netto rifiuto del Partito Democratico, con Enrico Letta che ha lasciato trasparire “irritazione” per quella che sembra l’ennesimadestinata a spaccare le alleanze. In questi quattro giorni i nomi hanno continuato a girare, con una lista che alla vigilia della quinta votazione continua a crescere, mentre i rapporti di forza quasi uguali tra i blocchi dei partiti segnano uno stallo da cui non sarà facile uscire.di ...

sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - zazoomblog : Quirinale: chi è Franco Frattini e perché il suo nome riprende quota - #Quirinale: #Franco #Frattini #perché - telodogratis : Quirinale: chi è Franco Frattini e perché il suo nome riprende quota - Antonio64399161 : RT @sebmes: Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è una sola per… - PinascoDanilo : RT @sebmes: Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è una sola per… -

A sera il leghista fa filtrare l'ultima pensata: presidente del Consiglio di stato Franco. ...a sperare in un'ultima occasione per Giuliano Amato, sebbene nel Pd ci sia chi racconta ......la sua proposta ufficiale e tiene relativamente coperti i suoi 'pezzi da 90' (Casellati e) ...quota per la massima carica dello Stato un campione dell'opportunismo e del trasformismo ...Torna la candidatura di Franco Fattini per il Quirinale, ma l'ex ministro di Berlusconi incassa molti no, come da parte del PD, ma anche il poco entusiasmo all'interno del centrodestra, in primis di M ...Tajani vede Draghi a Palazzo Chigi. Slitta alle 21 il vertice convocato da Salvini per serrare i ranghi. La capigruppo stabilirà se passare a due votazioni al giorno ...