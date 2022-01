(Di giovedì 27 gennaio 2022) MONREALE – NeidiSan, una decina di anni fa è avvenuta una spaventosa, per via delle deforestazioni e delle forti piogge. Adesso, ad anni di distanza, lasi trova ancora lì. Nessuno in questi anni si è interessato di rimuoverla, nonostante il tempo ci sia largamente stato. L’unica preoccupazione è (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Frana nei pressi di Poggio San Francesco, sempre più ridotta la carreggiata - - webecodibergamo : Se il terremoto di Zone abbia potuto provocare degli effetti sulla frana è presto per dirlo, secondo gli esperti. L… - mecca_salvatore : RT @TgRaiBasilicata: #Viabilità, rinviata di nuovo l'apertura della bretella sulla statale Tito-Brienza interessata a dicembre da una #fran… - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: #Viabilità, rinviata di nuovo l'apertura della bretella sulla statale Tito-Brienza interessata a dicembre da una #fran… - TgRaiBasilicata : #Viabilità, rinviata di nuovo l'apertura della bretella sulla statale Tito-Brienza interessata a dicembre da una… -

Ultime Notizie dalla rete : Frana nei

MonrealeSi

...22 per Gosens? Ma come si può credere a quelle parole di fronte a questi fatti? Andiamo avanti... Sela base, crolla tutto il castello. Credibilità, ecco cosa serve al calcio italiano, ...di FraPé - Quest'anno 8 gennaio ricorreva il centenario della "Grande" che mise in ginocchio San Fratello , un piccolo paese dei Nebrodi, martoriato dalle frane, la ...panelli che raccontano ..."Situazione allarmante a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, per una grande frana in movimento da giorni ( ...Le due onorevoli esprimono l’appoggio alla posizione presa dal G16 del lago d’Iseo attraverso una nota ufficiale ...