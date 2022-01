Frana | il G16 del Sebino chiede alla Regione la riconversione del cementificio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tavernola. Un’azione congiunta. È quella con cui i comuni del G16 del lago d’Iseo sperano di far arrivare la propria vocesulla problematica delladel monte Saresano. La linea, come emerso negli scorsi giorni, è quella dire la chiusura dele di avviare ladell’area. “C’è di mezzo una calamità che potrebbe condizionare le attività di tutto il lago per molto tempo”, è l’analisi di Joris Pezzotti, sindaco di Tavernola. Una posizione forte e netta quella del G16, ma non priva della disponibilità al dialogo. “L’ideale sarebbe sedersi intorno a un tavolo tutti insieme, comuni rivieraschi,e azienda, e ragionare su un piano di”. È quello che chiedono nella bozza del documento approvato ...

... che ieri non ha mancato di far arrivare il supporto ai comuni interessati dalladel monte Saresano , approvando all'unanimità la mozione proposta dal. Questo il nome del coordinamento dei ...... che ieri non ha mancato di far arrivare il supporto ai comuni interessati dalladel monte Saresano , approvando all'unanimità la mozione proposta dal. Questo il nome del coordinamento dei ...Riunione dei sedici Comuni attorno al lago d’Iseo per discutere le misure legate al pericolo di caduta della frana ...Tavernola. I dati, alla fine, hanno fatto tornare Regione Lombardia sui propri passi: non ci sarà nessuna autorizzazione alle attività esplosive nella miniera Ca’ Bianca di Parzanica, almeno per adess ...