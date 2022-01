Formula E, Giovinazzi pronto al debutto: “Felice per questa nuova avventura” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il pilota italiano al via della nuova stagione di Formula E con il team Dragon: “pronto per questa avventura, buone sensazioni per questo esordio – ha detto a Sky -. È uno stile tutto diverso alla Formula 1 ma mi sto adattando. Felice che gran parte dei gran premi si corra su circuiti cittadini”. Oliver Rowland e la Mahindra mettono in fila la concorrenza nel primo dei due turni di prove libere dell’E-Prix di Diriyah che apre l’ottava stagione della Formula E, dall’anno scorso “promossa” a Campionato del Mondo FIA. Il pilota britannico stacca di 158 millesimi il campione di due anni fa Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) e di 180 l’altro britannico Jake Dennis (Avalanche Andretti). Non va oltre la ventesima e terzultima performance Antonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il pilota italiano al via dellastagione diE con il team Dragon: “per, buone sensazioni per questo esordio – ha detto a Sky -. È uno stile tutto diverso alla1 ma mi sto adattando.che gran parte dei gran premi si corra su circuiti cittadini”. Oliver Rowland e la Mahindra mettono in fila la concorrenza nel primo dei due turni di prove libere dell’E-Prix di Diriyah che apre l’ottava stagione dellaE, dall’anno scorso “promossa” a Campionato del Mondo FIA. Il pilota britannico stacca di 158 millesimi il campione di due anni fa Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) e di 180 l’altro britannico Jake Dennis (Avalanche Andretti). Non va oltre la ventesima e terzultima performance Antonio ...

Advertising

andreastoolbox : Formula E, Giovinazzi pronto al debutto: 'Felice per questa nuova avventura'. VIDEO | Sky Sport - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula E, #Giovinazzi pronto al debutto: 'Felice per questa nuova avventura'. VIDEO #SkyMotori #FormulaE - sportli26181512 : Formula E, Giovinazzi pronto al debutto: 'Felice per questa nuova avventura'. VIDEO: Il pilota italiano al via dell… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula E, #Giovinazzi pronto al debutto: 'Felice per questa nuova avventura'. VIDEO #SkyMotori #FormulaE - SkySportF1 : Formula E, #Giovinazzi pronto al debutto: 'Felice per questa nuova avventura'. VIDEO #SkyMotori #FormulaE -