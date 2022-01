Formula 1, Horner (Red Bull) sul ritorno di Hamilton: “Non sono affari nostri” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mondo della F1 continua a rimanere in attesa in merito alla questione Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è in silenzio da ormai un mese e mezzo, esattamente il tempo che è trascorso tra oggi ed il Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale venne sconfitto da Max Verstappen. Ecco le parole di Horner su Hamilton. Formula 1, Horner: “Il futuro di Hamilton? Non sono affari nostri” L’aver perso un titolo è stato molto difficile da mandare giù per uno che si era abituato a vincere, ma a mandare su tutte le furie il britannico sono state le modalità della sconfitta. La decisione presa da Michael Masi sulla gestione della Safety Car ha influito molto sul risultato. Questo però non può togliere nulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mondo della F1 continua a rimanere in attesa in merito alla questione Lewis. Il sette volte campione del mondo è in silenzio da ormai un mese e mezzo, esattamente il tempo che è trascorso tra oggi ed il Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale venne sconfitto da Max Verstappen. Ecco le parole disu1,: “Il futuro di? Non” L’aver perso un titolo è stato molto difficile da mandare giù per uno che si era abituato a vincere, ma a mandare su tutte le furie il britannicostate le modalità della sconfitta. La decisione presa da Michael Masi sulla gestione della Safety Car ha influito molto sul risultato. Questo però non può togliere nulla ...

