Formazioni ufficiali Ecuador-Brasile, qualificazioni Qatar 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Ecuador-Brasile, match valido per la terzultima giornata delle qualificazioni a Qatar 2022. La Nazionale verdeoro si è già qualificata con ampio anticipo visti i 35 punti in classifica, frutto di 11 vittorie e due pareggi in 13 partite. L’Ecuador è invece attualmente terzo a quota 23 punti e con 5 punti di vantaggio sulla quinta posizione. Queste le scelte dei ct. Formazioni ufficiali Ecuador: Brasile: SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ledi, match valido per la terzultima giornata delle. La Nazionale verdeoro si è già qualificata con ampio anticipo visti i 35 punti in classifica, frutto di 11 vittorie e due pareggi in 13 partite. L’è invece attualmente terzo a quota 23 punti e con 5 punti di vantaggio sulla quinta posizione. Queste le scelte dei ct.: SportFace.

Advertising

lavocedialba : Calcio Serie D: Bra-Sanremese 1-4, i giallorossi lottano ma vengono travolti (rileggi il LIVE) - infoitsport : Mali-Guinea Equatoriale, formazioni ufficiali: c'è il monzese Machin fra i titolari - Mediagol : Lecce-Vicenza, formazioni ufficiali: Baroni sfida Brocchi nel recupero di Serie B - fantapiu3 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Lecce - #Vicenza #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - sportli26181512 : Lecce-Vicenza, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Via del Mare va in scena il recupero dell… -