Fiorentina, tifosi contro Commisso sul caso Vlahovic: il presidente truccato da pagliaccio (FOTO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Clima sempre più teso in casa Fiorentina per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, operazione che sembra ormai in dirittura di arrivo. Questa mattina è infatti apparso sul Ponte Vecchio di Firenze uno striscione che raffigurava il viso del presidente Commisso in versione "pagliaccio". Un chiaro messaggio del tifo viola verso il proprio patron, vittima dei malumori della piazza per quello che sarebbe l'ennesimo passaggio agli acerrimi rivali da parte di una stella viola. Il lenzuolo è stato rimosso dopo pochi minuti dalla Polizia Municipale. La FOTO dello striscione apparso e poi rimosso #Firenze: lenzuolo con #Commisso truccato da #joker su #PonteVecchio. Open your eyes, finally pic.twitter.com/3dmBWIwxsh — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) ...

